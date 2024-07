Селин Дион се завръща на сцената за Олимпийските игри в Париж

Селин Дион изглежда ще се завърне на сцената на Олимпийските игри в Париж и се говори, че това ще бъде по време на церемонията по откриването в петък, 26 юли. Това ще отбележи първото изпълнение на поп легендата, откакто спря графика си за турнета и се оттегли от светлината на прожекторите, след като беше диагностицирана със синдром на скованата личност през декември 2022 г.



Според световните медии Дион е пристигнала в Париж в понеделник, 22 юли, в хотел Royal Monceau близо до Шанз-Елизе, където е отседнала и Лейди Гага, друга потенциален хедлайнер на церемонията по откриването. Конкретни подробности за представянето на Дион се пазят в тайна. За момента представители на Дион не са отговорили на искането на Variety за коментар, пише "Фокус".

Every time I return to Paris, I remember there’s so much beauty and joy still to experience in the world. I love Paris, and I’m so happy to be back!

Thank you to our wonderful friends at The Louvre!

Celine xx…



PC📸: Laura Gilli pic.twitter.com/Mg9LVs9X8q