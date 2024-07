Спасиха бебе морж в Аляска

Бебе морж, което изглежда е било изоставено от стадото си, бе спасено в Аляска, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Първоначалният преглед показва, че бебето морж, за което се смята, че е на няколко седмици, е недохранено и дехидратирано, каза говорителката на центъра „Аляска Сийлайф“ Кайти Грант. По него има и повърхностни рани, чието естество не е ясно. Не се знаят и обстоятелствата, поради които е оставено само.

Wildlife rescuers are caring for a baby walrus found on a beach in Alaska. https://t.co/q1ZvXgM3yk