Риана отново разпали подозрения, че чака трето дете (ВИДЕО+СНИМКИ)

Риана отново разпали слуховете, че може би е бременна с трето дете, след като в неделя бе заснета от папараци с необичайно свободни и широки дрехи по време на пазаруване в Лос Анджелис.

37-годишната звезда, известна със своя отличителен стил, носеше сив анцуг и спортни обувки в люляков цвят, докато пазаруваше в супермаркета Bristol Farms. Певицата изглеждаше напълно като всеки друг клиент – с хартиен списък в ръка и лека закуска, която хапваше между щандовете.

Риана вече е майка на двама синове – двегодишния RZA и едногодишния Riot, които споделя с дългогодишния си партньор, 36-годишния рапър A$AP Rocky. В последните седмици обаче, изборът ѝ на дрехи на няколко публични събития предизвика активни дискусии сред феновете дали звездното семейство не очаква отново щастливо събитие.

Rihanna was seen leaving the Bristol Farms store in Los Angeles yesterday evening ✨



She’s wearing new colorway of Fenty x Puma Avanti LS sneakers 💜👀 pic.twitter.com/wMOg6koK77