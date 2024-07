Робърт Дауни Джуниър се завърна в Marvel, но в ролята на важен злодей (ВИДЕО)

Робърт Дауни Джуниър се завръща в кинематографичната вселена на Marvel като Доктор Дуум в новия филм, озаглавен “Отмъстителите: Страшният съд” който ще бъде режисиран от братята Джо и Антъни Русо, които пък правят и своето собствено завръщане в Marvel. Режисьорското дуо застава отново начело на снимачния екип, за да ръководи два нови филма за „Отмъстителите”: “Страшният съд,” който ще представи Виктор фон Дум/Доктор Дум и “Отмъстителите: Тайни войни”

Докато Дауни каза в скорошни интервюта, че е готов да се върне в Marvel, феновете естествено предположиха, че това означава, че той ще се върне като Железния човек/Тони Старк. Завръщането на Дауни в ролята на злодея Виктор фон Дуум идва като огромен шок за феновете, включително изригналата в бурни възгласи и аплодисменти публика на представянето на Marvel на Comic-Con в Сан Диего.

Дауни се появи изненадващо в залата в събота вечерта, за да разкрие завръщането си.

Първата поява на Дауни като супер-гениалния плейбой Старк се случи през 2008 г. в „Железният човек“,” което беше първата част от взаимосвързаната кинематографична вселена на Marvel, създадена от президента на Marvel Studios Кевин Фейдж. През следващите 11 години Дауни изигра отново ролята си в 10 филма на Marvel, включително “Железният човек 2” “Железният човек 3” “Невероятният Хълк,” „Отмъстителите” “Каптиан Америка: Гражданска война” “Отмъстителите: Ерата на Ултрон,” “Спайдърмен: Завръщане у дома,” “Отмъстителите: Война безкрай” и “Отмъстителите: Краят”, в който Тони Старк жертва живота си, за да спаси света от Танос за последен път.

Президентът на Marvel Studios Кевин Фейги подчерта пред Vanity Fair миналия декември, че няма интерес да се връща към емоционалния край на Старк.

“Ще запазим този момент и няма да го докосваме отново,” Фейги каза по това време за смъртта на Железния човек. “Ние всички работихме много усилено в продължение на много години, за да стигнем до това, и никога не бихме искали да го отменим магически по някакъв начин.”

