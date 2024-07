Почина „бащата на тирамисуто“

Роберто „Лоли“ Лингуаното, италианският сладкар, за когото се смята, че е изобретил емблематичния десерт тирамису, почина в неделя на 81 години, съобщи vesti.bg.

Наричан „бащата на тирамисуто“, Лингуаното почина в Италия след дългогодишна битка с неуточнена болест.

Известният сладкар създава кулинарната класика в началото на 70-те години, докато работи в Alle Beccherie, известен ресторант в Тревизо, Северна Италия.

Сладкото лакомство има няколко истории за произход, включително една, която казва, че Лингуаното случайно е изпуснал маскарпоне в купа със захар и яйца.

Според местните жители след това Лингуаното усъвършенства рецептата за десерт с аромат на кафе с помощта на Алба ди Пило-Кампеол, съпругата на собственика на Alle Beccherie Адо Кампеол.

Твърди се, че по-късно тя е добавила бишкоти, напоени с еспресо към десерта.

Приготвен само с шест съставки – яйца, бишкоти, захар, маскарпоне, кафе и какао – десертът първоначално е кръстен „Tirame Sù“, име, което се превежда като „вземи ме“.

Журналистът Джиджи Падовани, който стана близък приятел на Лингуаното, е съавтор на книгата „Тирамису“ със съпругата му Клара.

Той си спомня: „За нула време този десерт става най-популярният в Le Beccherie. Бил сервиран върху кръгъл поднос с бишкоти, напоени с кафе, и два слоя маскарпоне.

