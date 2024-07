Създателите на известната Hello Kitty разкриха, че тя всъщност не е котка (ВИДЕО)

Хората едва сега разбират, че Hello Kitty не е истинска котка, и са шокирани от това, което всъщност е героинята, особено популярна в интернет през последните десетилетия.

Видеоклипът, потвърждаващ, че Hello Kitty не е котка, завладя X, тъй като хората бяха шокирани да чуят истинския произход. Но някои не бяха особено доволни от новината и отказаха да повярват на обясненията.

В интервю за предаването Today, клип показа Джил Кук, директор на отдела за развитие на бизнеса на дребно в компанията Sanrio, която потвърди, че Hello Kitty не е котка, а малко момиченце. Феновете не останаха доволни от това разкритие.

Тя каза: "Hello Kitty не е котка, тя всъщност е малко момиченце. Родена и израснала в предградията на Лондон, тя има майка и баща и сестра близначка Мими, която е и най-добрата ѝ приятелка. Тя обича да пече сладкиши и да се сприятелява с нови хора."

I was today years old when I found out hello kitty is not a cat. WHAT?



pic.twitter.com/uMv6CivC4M