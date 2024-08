Делфин се появи в река Темза (ВИДЕО)

В първия ден на август лондончани станаха свидетели на изключително рядка гледка. Във водите на река Темза беше забелязан делфин, съобщава NOVA. Той изглеждал доста дезориентиран, посочват морски биолози, които се притесниха дали бозайникът ще оцелее.

Concerns are mounting about a 'lethargic' dolphin which has been spotted swimming in the Thames. pic.twitter.com/MzPRFm7Jpy