Режисьорът на "Туин Пийкс" обяви, че страда от емфизем, но никога няма да се пенсионира

Американският режисьор Дейвид Линч обяви, че никога няма да се пенсионира, като същевременно съобщи, че е диагностициран с емфизем, съобщиха световните осведомителни агенции, цитирани от БТА.

В публикация в социалната мрежа "Екс" 78-годишният режисьор на "Туин Пийкс" каза, че е развил белодробното заболяване след дългогодишно тютюнопушене, от което се е отказал преди две години.

Ladies and Gentlemen,



Yes, I have emphysema from my many years of smoking. I have to say that I enjoyed smoking very much, and I do love tobacco - the smell of it, lighting cigarettes on fire, smoking them - but there is a price to pay for this enjoyment, and the price for me is…