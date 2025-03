Арестуваха холивудски режисьор, измамил Netflix с 11 млн. долара

Холивудски сценарист и режисьор беше арестуван по обвинение, че е измъкнал 11 млн. долара от Нетфликс за научнофантастичен сериал, който така и не е излъчен, като вместо това е насочил парите към инвестиции в криптовалута и поредица от разточителни покупки, включващи автопарк от "Ролс-Ройс"-и и "Ферари", предаде Асошиейтед прес.

Карл Ерик Ринш - може би най-известен с режисурата на филма "47 ронини" - е обвинен в измама и пране на пари заради това, за което федералните прокурори твърдят, че е било схема за измама на стрийминг гиганта.

Не е ясно дали Ринш е наел адвокат. Нетфликс отказа коментар.

