Лайза Минели издава мемоари

Лайза Минели ще издаде мемоари, след като заяви, че предишни екранизации на живота ѝ "не са били точни".

78-годишната американска актриса и певица ще издаде книгата през пролетта на 2026 г., която ще запознае читателите с кариерата ѝ, борбата ѝ със злоупотребата с наркотици и любовния ѝ живот.

Минели е един от едва 25-те изпълнители, които са печелили награди "ЕГОТ" (Еми, Грами, Оскар и Тони), и е дъщеря на актрисата Джуди Гарланд и режисьора Винсенте Минели.

Най-известна е с изпълненията си в "Кабаре" от 1972 г., телевизионния филм-концерт "Лайза с A Z" и музикалната драма на Мартин Скорсезе от 1977 г. "Ню Йорк, Ню Йорк".

Пред списание People Минели сподели: "Откакто бях достатъчно възрастна, за да държа молив на хартията, хората ме молеха да напиша книги за кариерата си, за живота си, за любовта си, за семейството си. Категорично не. Моята философия беше да ме разказват, когато ме няма. Защо промених решението си?"

