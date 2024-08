Къщата на Марк Антъни в Доминиканската република избухна в пламъци (ВИДЕО)

Къщата на Марк Антъни в Доминиканската република се запали в четвъртък, а камерите на местните медии уловиха огромния пожар в действие.

Големи оранжеви пламъци и облаци тъмен дим се виждат отдалече, според кадри, получени от латиноамериканския новинарски канал “El Gordo y La Flaca” в четвъртък.

Съобщава се, че основната къща на “El Oasis” не е засегната. Опожарена е само лявата страна на къщата, която се състои от бунгала, предназначени за гости.

Marc Anthony’s house in Dominican Republic bursts into flames, blaze caught on camera https://t.co/YZU5sBK0NX pic.twitter.com/q9zJ9DJK6H