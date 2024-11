Дейвид Гилмор от Пинк Флойд продава имение за 10 млн. паунда, което не притежава (СНИМКИ)

Легендата на Pink Floyd Дейв Гилмор се опитва да продаде имение за 10 млн. паунда, което всъщност не притежава законно, съобщава британската преса.

Музикантът живее в Медина Хаус - имот с шест спални в Хоув, Източен Съсекс, заедно със съпругата си Поли Самсън от години, но се предполага, че едва наскоро е открил, че поради правен пропуск къщата всъщност е собственост на Короната.

Сега се смята, че 78-годишната рокзвезда ще съди правителството да поправи грешката, за да може най-накрая да продаде Медина Хаус, която е с изглед към морето в спокойния курорт.

Първоначално Гилмор купува къщата - преустроена женска обществена баня - през 2011 г. чрез бившата си компания Hoveco Ltd, на която той е единствен директор. През 2014 г. фирмата е закрита, но поради пропуск собствеността не му е прехвърлена. Съгласно законодателството на Обединеното кралство, ако активите на предприятието не бъдат прехвърлени преди разпускането на дружеството, активите му автоматично стават „bono vacantia“ (свободни стоки) и вместо това принадлежат на Короната.

Гилмор, който живее в имота заедно с 62-годишната Самсон от години, твърди, че къщата не е била прехвърлена на негово име поради неволна административна грешка, и сега се е обърнал към Върховния съд в Лондон, където съди главния прокурор. Съобщава се, че той иска съдебно решение за прехвърляне на къщата на негово име, за да може най-накрая да я продаде.

Ник Брет, партньор в Brett Wilson LLP, заяви пред MailOnline: „Представете си, че си мислите, че сте собственик на къща в продължение на повече от десетилетие, особено на такава, която струва 10-15 милиона паунда, но когато искате да я продадете, откривате, че не можете, защото всъщност технически законната собственост може да е преминала към държавата. Сигурно е изпитал огромен шок, когато е разбрал това. Това е необикновена ситуация, която също така е изключително рядка.“

