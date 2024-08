Най-старият календар в света e открит в храм на 13 000 години в Турция (СНИМКИ)

Издълбани символи в голяма каменна колона в Турция отпреди близо 13 000 години може да са най-старият в света календар, воден според движението на слънцето и луната, предполага ново проучване. Според археолозите календарът може да е бил издълбан, за да отбележи катастрофален удар на комета, предава Live Science.

Археолозите откриха маркировките в Гьобекли тепе, археологически обект в Южна Турция, който е известен с изобилието си от храмове със сложно гравирани рисунки, според проучването, публикувано на 24 юли в списание Time and Mind.

Новоизследваният стълб съдържа 365 V-образни символа. Изследователите смятат, че всеки символ "V" представлява един ден, като целият календар обхваща "12 лунни месеца в допълнение към 11 допълнителни дни," според изявление на Университета в Единбург.

В допълнение към "V" символите, изследователите анализираха резба на "птицеподобен звяр" с подобна V-образна форма, издълбана около врата. Тази рисунка може да представлява "съзвездието на лятното слънцестоене по времето", когато е било издълбано, според изявлението.

Резките, които вероятно са направени около 10850 г. пр. н. е., са били начин да се запише сблъсък на комета, случил се през това време. Те показват, че тези ранни наши предци са можели да "записват своите наблюдения на слънцето, луната и съзвездията под формата на слънчев календар", според изявлението.

If you stand in front of an image showing the Last Supper lacking any information on the cultural background or ignoring the information others reconstructed, you’ll see a group of people eating. And you can interpret anything into it. That‘s happening frequently to Göbekli Tepe. pic.twitter.com/qc18BMgfMV