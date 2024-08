Гъбички, хранещи се с пластмаса, могат да изчистят замърсяването в океаните

Учени в Германия са идентифицирали гъби, които се хранят с пластмаса и могат да дадат надежда за справяне с проблема с милионите тонове отпадъци, които замърсяват океаните всяка година, предаде Ройтерс.

Специалистите предупреждават, че работата им вероятно ще бъде само малка част от решаването на проблема със замърсяването. Те отбелязват, че все още е необходимо да се намалят опаковките от храни и други отпадъци в околната среда, където разграждането им може да отнеме десетилетия.

Анализ на езерото Щехлин в Североизточна Германия за това как микрогъбичките процъфтяват върху някои пластмаси без да се хранят с въглерод от друг източник ясно показва, че някои от тях са способни да разграждат синтетични полимери, казва ръководителят на екипа, цитиран от БТА.

BREAKING 🚨 Scientists discover plastic-eating fungus capable of consuming and breaking down plastic waste. It’s called the Parengyodontium album. pic.twitter.com/lOlNWrpZB6