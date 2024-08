Майли Сайръс е най-младата звезда със статут на легенда на "Дисни" (ВИДЕО)

"Дисни" даде статут на легенди на 14 артисти, сред които Харисън Форд, Джейми Лий Къртис, Кели Рипа, Анджела Басет и Майли Сайръс, съобщи АП. Kомпанията предприе стъпката, за да уважи емблематичните фигури от шоубизнеса, които са имали значително влияние върху наследството на "Дисни". Сред тях са Кристина Агилера, Стан Лий, Бети Уайт, Опра Уинфри и други.

Артистите бяха въведени в Залата на славата на церемония в неделя в центъра "Хонда" в Анахайм, Калифорния. Отличените знаменитости не са само актьори - в списъка присъстват имената на режисьорите Джеймс Камерън, Джеймс Л. Брукс, както и на филмовия композитор Джон Уилямс. "Дисни" отдава почит на общо шестима творци зад кулисите.

Майли Сайръс, която стана известна след участието си в шоуто на "Дисни ченъл" "Хана Монтана" през 2006 г., е най-младият носител на отличието "Легенда". След участието си в тийнейджърския сериал Сайръс има дълга и успешна кариера в музиката, а през февруари тази година спечели първата си награда "Грами".

На церемонията по приемането на почетния статут Майли се разчувства, като през сълзи каза, че все още се гордее с участието си в "Хана Монтана".

"Ще разкрия на всички една малка тайна на легендата на Дисни. Аз съм тази, която ви казва това, което не трябва да знаете. И това, което искам да кажа, е, че легендите също се страхуват. Аз се страхувам точно сега, но разликата е, че ние го правим така или иначе и всички вие можете да го правите всеки ден. Легендарно е да се страхуваш и да го правиш въпреки това. Няма такова нещо като провал, когато опиташ.", каза още Майли през сълзи.

"През 2005 г. Дисни имаше мисия да възстанови компанията. Затова наеха Боб Игър и мен", продължава със смях Сайръс, припомняйки си процеса на кастинг за "Хана Монтана".

"Стоя тук и все още се гордея, че съм била Хана Монтана", каза още Сайръс. "Тази награда е посветена на Хана и на всички нейни невероятни, верни фенове, както и на всички, които направиха мечтата ми реалност Да цитирам самата легенда: "Това е животът", добави тя, визирайки едноименната песен от сериала - "This is the life".