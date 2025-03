От Ким Кардашиян до Кейти Пери: Kои знаменитости са поканени на сватбата на Джеф Безос и Лорън Санчес

С наближаването на един от най-обсъжданите светски моменти на годината — сватбата на Джеф Безос и Лорън Санчес — интересът към това кои ще бъдат поканени на церемонията продължава да расте. Според PEOPLE, двойката вече е разпратила официалните покани, а голямото събитие ще се състои през юни на борда на тяхната суперлуксозна яхта за 500 милиона долара, носеща името Koru, край бреговете на Венеция, Италия.

Със своя статут на глобални знаменитости и тесни връзки с десетки известни личности, Безос и Санчес се подготвят за истинско звездно събитие, което ще събере елита на Холивуд, технологичния свят и световния бизнес.

Сред очакваните имена са Кейти Пери и Орландо Блум, които имат все по-близки отношения с двойката. Певицата ще се включи в предстоящата мисия на Blue Origin — космическата компания на Безос — заедно със самата Санчес.

