Франк Хугербетс oбяви точната дата на унищожителното земетресение в Мраморно море

Астрономът, за когото се смята, че често "предсказва" местата, където ще се случат земетресения и е наричан от някои кръгове "оракулът на земетресенията", отново стана водеща тема за световните медии. Този път той привлече вниманието с изказванията си за Мраморно море.

„Астрономът“ Франк Хугербетс предполага, че Луната, Слънцето и други планети предизвикват земетресения на Земята. В този контекст мнимият учен, който често се появява в телевизионни програми и предава своите „изчисления“, също често споделя местата, където очаква земетресение в канала си в Youtube.

Felt #earthquake M 6.0 TAIWAN



Check out the links in the pinned thread for the latest updates. pic.twitter.com/FpKiLmspJb