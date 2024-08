Ед Шийрън пя с Тейлър Суифт на първия ѝ концерт в Лондон от The Eras Tour (ВИДЕО)

Тейлър Суифт имаше специален гост по време на първия си от пет концерта в Лондон на стадион Уембли - "най-добрия ѝ приятел" Ед Шийрън.

Дуото изпълни заедно два от дуетите им - Everything Has Changed и End Game пред публика от 92 000 фенове.

Концертът на Уембли беше първото ѝ изпълнение след отмяната на концерти във Виена миналата седмица поради терористична заплаха.

🚨| Taylor Swift and special guest, Ed Sheeran, performing a mashup of "Everything Has Changed", "End Game" and "Thinking Out Loud" at today's show! #LondonTSTheErasTour pic.twitter.com/imW1WvGSAR

Това е и първият път, в който тя идва в Обединеното кралство след нападението в Саутпорт миналия месец, при което три деца бяха убити в клас по танци с нейни песни. BBC разбира, че Тейлър Суифт лично се е свързала със семействата, засегнати от атаките. Тя не спомена нито едно от двете събития по време на шоуто.

Концертите в австрийската столица бяха отменени, след като властите казаха, че са осуетили терористичен заговор, който беше планиран за едно от разпродадените шоута на Тейлър Суифт на стадион Ernst Happel.

Концертът на Тейлър в Лондон вървеше по план, но появата на Шийрън по време на изненадващата акустична част на вечерта предизвика абсолютен фурор сред почти 100- хилядната публика.

След като изпълниха двете дуетни песни Тейлър Суифт се отплати за услугата на приятеля си, като заедно с Ед Шийрън изпяха неговия хит Thinking Out Loud.

„Това е един от най-добрите ми приятели в света," каза тя на тълпата в края на техния мини-сет. „Той работи толкова упорито, в момента е на турне и вероятно е толкова уморен, но искаше да дойде и да свири за вас," добави тя.

България също очаква Ед Шийрън като София е спирка от неговото турне "The Mathematics Tour". Концертът на британската поп звезда ще се проведе на 31 август на стадион "Васил Левски".

“The is one of my best friends in the world to the point where I feel like he’s the second brother of mine…” TAYLOR SWIFT TALKING ABOUT ED SHEERAN AND THEIR FRIENDSHIP ILL SOB pic.twitter.com/DDjvrmDNkD