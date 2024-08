Бен Афлек празнува рождения си ден без Джей Ло, но с бившата си съпруга Дженифър Гарнър

Докато Бен Афлек празнува рождения си ден вчера, бившата му съпруга Дженифър Гарнър беше тази, която реши да отпразнува личния му празник, а не настоящата - Дженифър Лопес. Двойката, която се раздели приятелски преди години, беше забелязана заедно на 15 август в апартамента на актьора в Брентуд, където той живее в момента.

Междувременно Дженифър Лопес, настоящата съпруга на Афлек, реши да сподели снимки от своя рожден ден.

Jennifer Garner visits ex Ben Affleck on his birthday while Jennifer Lopez gushes over her own big day https://t.co/bB3hYoWNxk pic.twitter.com/BeIogVjCte