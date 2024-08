Бионсе заплаши Доналд Тръмп със съд заради използване на нейна песен за кампанията му (ВИДЕО)

Кандидат-президентската кампания на Доналд Тръмп привлече вниманието на Бионсе по много лоша причина.

Стивън Ченг, говорител на Доналд Тръмп, сподели видео в собствения си X акаунт на бившия президент, който слиза от самолет във вторник, 20 август, като на фон върви песента "Freedom" от албума Lemonade на Бионсе от 2016 г.

"Тъчдаун в Мичиган!! @realDonaldTrump," гласеше посланието към видеото.

Използването на песента, в която участва и Кендрик Ламар, моментално привлече вниманието онлайн, тъй като номинираната от Демократическата партия Камала Харис я използва в няколко събития на кампанията.

Въпреки че 42-годишната Бионсе не е коментирала видеото, Rolling Stone съобщи в сряда, 21 август, че кампанията на Тръмп не е имала разрешение да използва песента и че певицата е заплашила да изпрати на републиканския кандидат за президент официално предупреждение, че ако не спре използването на песента, ще се срещнат в съда.

Soooo, Beyoncé grants Harris the rights to use her song ‘Freedom’ and the Trump campaign steals it.



May they be sued into oblivion pic.twitter.com/ZThkB5lkOQ — Outspoken™️ (@Out5p0ken) August 20, 2024

Наскоро кампанията на Харис използва песента в нова реклама, представена в понеделник, 19 август, по време на първия ден от Националната конвенция на Демократическата партия.

Въпреки че Бионсе не е подкрепила официално Харис, тя е изразявала подкрепата си за Демократическата партия по различни поводи, включително през 2013 г., когато изпя националния химн на встъпването в длъжност на бившия президент Барак Обама. През 2020 г. тя публикува клип в социалните медии, насърчаващ гласоподавателите за настоящия президент Джо Байдън.

Въпреки това Харис е официално подкрепена от майката на Бионсе, Тина Ноулс.

70-годишната модна дизайнерка публикува снимка до Харис в края на юли в Instagram, пишейки: „Нова, млада, остра, енергична!!!! Вие поискахте това и нашият президент Байдън направи най-доброто за страната! Оставяйки настрана личното Его, властта и славата. Това е определението за велик лидер. Благодаря ви, президент Байдън за вашата служба и вашето лидерство. Изберете вицепрезидент Камала Харис за президент. "

По-рано този месец кампанията на Тръмп попадна в полезрението и на Селин Дион и нейния екип за използването на нейната хитова песен от 1997 г. "My Heart Will Go On" на предизборен митинг в Монтана.

„Днес мениджърският екип на Селин Дион и нейният звукозаписен лейбъл, Sony Music Entertainment Canada Inc., разбраха за неоторизирано използване на видеоклипа, записа, музикалното изпълнение и изображение на Селин Дион, пееща „My Heart Will Go On” на предизборен митинг на Доналд Тръмп / Джей Ди Ванс в Монтана," гласи изявление, споделено в акаунтите на изпълнителя в социалните медии.

„По никакъв начин това използване не е разрешено и Селин Дион не одобрява това или друго подобно използване. …И наистина ли, ТАЗИ песен?", се казва в изявлението за песента, станала музикална емблема на кино хита на Джеймс Камерън от 1997 г. "Титаник".