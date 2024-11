30 г. All I Want For Christmas Is You: Марая Кери ще води собствено коледно шоу

Коледа не би била същата без нежния глас на Мария Кери, който ни поздравява с нейната вечна класика All I Want For Christmas Is You. Но тази година тя ни предлага нещо още по-специално – собствения си празничен час по BBC Radio 2 на Коледа, започвайки от 19:00 часа.

30 години All I Want For Christmas Is You

Поводът за тази изненада е 30-годишнината от създаването на емблематичния хит на Кери. В рамките на предварително записаното радиошоу, певицата ще благодари на слушателите си за тяхната подкрепа през годините. Освен това, тя ще представи свои любими празнични песни, вдъхновени от легенди като Арета Франклин, Стиви Уондър и Уитни Хюстън.

Интересен факт е, че когато песента ѝ бе пусната за първи път през 1994 г., тя не успя да заеме първото място в класациите, изпреварена от Stay Another Day на East 17. Но години по-късно, през декември 2020 г., хитът най-накрая оглави класациите и повтори успеха си през 2022 г.

Американската суперзвезда не е единствената, която ще украси ефира на BBC по време на празниците. Шер, известна с култовата си песен I Got You Babe, ще разкрие любимите си песни в предаването Desert Island Discs по BBC Radio 4 на 15 декември.

Коледното турне на Мария Кери

През август Марая Кери обяви своето Carey’s Christmas Time Tour в чест на 30-годишния юбилей на песента си. Турнето започна на 6 ноември в Хайленд, Калифорния, и ще завърши на 17 декември в Бруклин, Ню Йорк. Концертите включват 26 песни в продължение на 90 минути, съчетаващи класически празнични мелодии с модерни интерпретации и най-големите хитове на певицата.

Всяка вечер тя завършва с изпълнение на All I Want For Christmas Is You – песен, която днес се смята за най-популярната коледна мелодия в света.

Миналия ноември Мария разкри пред списание Parade как е създала хита си. „Започнах да пиша песента на малък синтезатор DX7 или Casio клавиатура в малка стая в къщата, в която живеех тогава в северната част на щата Ню Йорк. Писах всичко, което ме караше да се чувствам празнично и което исках и другите да почувстват“, споделя тя.