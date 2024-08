"Сърцето ми е разбито": Марая Кери загуби майка си и сестра си в един ден

Певицата, носителка на „Грами“, помоли за уединение.

Майката на Марая Кери - Патриша, и сестра ѝ Алисън са починали в един и същи ден през уикенда.

"Сърцето ми е разбито, че загубих майка си през изминалия уикенд“, се казва в изявление на американската певица. „За съжаление, при едно трагично стечение на обстоятелствата, сестра ми загуби живота си в същия ден“, написа още тя, предава БГНЕС.

Певицата, носителка на „Грами“, заяви, че се е чувствала благословена да прекара време с майка си в седмицата преди смъртта ѝ, и помоли за уединение. Все още няма подробности за причините за смъртта.

87-годишната Патриша е бивша оперна певица и вокален педагог от ирландско-американски произход.

В мемоарната книга на Кери от 2020 г. „Значението на Марая Кери“ петкратната носителка на наградата „Грами“ описва подробно сложните си отношения с майка си, като казва, че това ѝ е причинило „толкова много болка и объркване“.

55-годишната Кери заяви, че конкуренцията е застанала между тях. Професионалната ревност „идва с територията на успеха, но когато човекът е майка ти и ревността се разкрива на такава крехка възраст, това е особено болезнено“, сподели тогава тя, като говори и за дълбоката си любов към майка си. В посвещението пише: „На Пат, моята майка, която, въпреки всичко, вярвам, че е направила най-доброто, на което е способна. Винаги ще те обичам по най-добрия начин, на който съм способна“.

В интервю с Гейл Кинг през 2022 г. певицата заяви, че „определено“ е била засегната от критиките на майка си, когато е растяла. Тя добави, че винаги е отдавала дължимото на майка си за това, че я е приобщила към музиката.

Отношенията на Кери с по-голямата ѝ сестра Алисън, 63-годишна, също са сложни.

В мемоарите си тя пише, че се е отчуждила от нея и брат си Морган като казва, че за нея е било „емоционално и физически по-безопасно да няма никакъв контакт“.

