Предлагат на търг реквизити от "Игра на тронове"

Фенове на хитовата поредица „Игра на тронове“, която приключи през 2019 г., могат да наддават за костюми, реквизити, декори и сувенири, предаде Асошиейтед прес. Повече от 2000 предмета ще бъдат предложени на търг през октомври от аукционната къща „Херитейдж Окшънс“ (Heritage Auctions).

Началните цени за емблематичните предмети варират от 500 до 20 000 щатски долара. Сред тях са доспехите и мечът на сър Джайм Ланистър, както и дребни реквизити като зъбни протези, използвани от белите бродници.

Сред другите забележителни предмети са наметалата, палтата и кожените ансамбли на Денерис Таргариен, носени от Емилия Кларк, мечът Longclaw на Джон Сноу, изигран от Кит Харингтън, и брошката Hand of the Queen, носена от Питър Динклидж в ролята на Тирион Ланистър. Очакват се дори предмети, които не са имали много екранно време, като например камбаната, използвана по време на наказанието на Церсей Ланистър, принудена да ходи гола по градските улици.

