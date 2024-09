Силвестър Сталоун пише сценарий за седма част на „Роки“

Силвестър Сталоун е започнал да пише сценария за седма част на „Роки“, която ще е предистория на поредицата, съобщи актьорът в британския подкаст Inspire Me, предава БТА.

„Предисторията на „Роки“ е много важна за мен. Вече съм написал няколко страници на сценария“, разкрива Сталоун в подкаста. Според актьора главният герой на франчайза, боксьорът Роки Балбоа, ще бъде на 17 години, а бъдещата му съпруга Ейдриън - на 15. Заедно с приятеля на Роки, Поли, героите ще се преместят в нов квартал. Балбоа ще бъде „лошият“, а самата история ще напомня на анимационния филм на „Дисни“ „Лейди и Скитника“, но с „истински хора“.

Sylvester Stallone reveals he has written a few pages for a ‘ROCKY’ prequel.



“Seeing Adrian at 15, Rocky at 17… it’s almost like ‘Lady and The Tramp’ but with real people”



(Source: https://t.co/xLV1MGSvTe) pic.twitter.com/cld6FD9wGn