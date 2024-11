Куентин Тарантино дари сценария на "Криминале" на Музея на киното в Лос Анджелис

Куентин Тарантино дари сценария на "Криминале" на Музея на киното на Академията за кинематографично изкуство и наука в Лос Анджелис по време на галавечер, съобщи АП, цитирана от БТА.

На церемонията американският режисьор е показал оригиналния сценарий на филма "Криминале", съдържащ дори правописни грешки.

Архивният сценарий е дарен на музея и е сред ценните експонати в огромната колекция от филмови сувенири на Американската киноакадемия. В музея има още рисунка от Хаяо Миядзаки, очила на Минк Столе от филма "Розови фламинго", макети на Джепето от "Пинокио" на "Дисни", шест варианта за сценарий на "Мълчанието на агнетата" и др.

.@TheAcademy announced today the newest acquisitions to its collection featuring Quentin Tarantino’s original handwritten script draft for Pulp Fiction pic.twitter.com/A2zq50D0lR