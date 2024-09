Лана Дел Рей разкри има ли връзка с ловецa на алигатори

Лана Дел Рей отрече слуховете, че се среща с ловец на алигатори.

От известно време името на певицата се спрягаше с това на Джеръми Дюфрен. Именно поради тази причина на Дел Рей ѝ се наложи да сложи край на спекулациите, че си има нов приятел, като отговори на свой фен в Инстаграм с простичкото "Не" на въпроса дали излиза с ловец.

"Ако имам нов приятел до себе си ще ви информирам, но засега нямам какво повече да кажа", допълни след това.

Слуховете, че се срещат започнаха в средата на месец август, когато фен публикува видеоклип в TikTok, на който се вижда как Лана и Джеръми се държат за ръце в Лондон, припомня dir.bg.

Lana Del Rey shuts down reports that she is dating alligator tour guide Jeremy Dufrene. pic.twitter.com/WMTwTTqAJJ