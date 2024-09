Джони Деп се сдоби с нови блестящи зъби (ВИДЕО)

Дали капитан Джак Спароу си е направил нова усмивка? Джони Деп показа привидно нови бели зъби, след като миналата година неговите “гниещи” зъби станаха обект на дискусии в мрежата.

В клип в социалните мрежи се вижда как звездата от “Карибски пирати” се забавлява по време на ваканция на Бахамите.

Johnny on island time!! And with a new smile!!! #JohnnyDepp pic.twitter.com/cluF0EVt8Z

Деп общува както с посетителите, така и с членовете на персонала в бар на плажа в Ексума, като на няколко пъти се усмихва за снимащите.

61-годишният актьор изглеждаше в отлично настроение, докато се ръкуваше с фенове и дори застана зад бара, за да помогне на бармана да му направи питието. Джони Деп дори прегърна развълнувания барман за видео.

Новият вид на актьора накара феновете му да коментират, че “той изглежда невероятно, щастлив и здрав“ в момента.

New videos of #JohnnyDepp 😍❤️

His smile and Veneers and new tattoo 👀😍❤️

I’m so happy for him ❤️

Credits to killerbartender IG 🙏🏻 pic.twitter.com/s15l79icwH