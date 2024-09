Дженифър Лопес и Мат Деймън опасно близки на кинофестивала в Торонто (СНИМКА)

Дженифър Лопес и Мат Деймън бяха снимани да се държат за ръце по време на интимен разговор на Международния филмов фестивал в Торонто на фона на развода ѝ с неговия близък приятел Бен Афлек.

Двойката сподели сантиментален момент, докато разговаряха насаме на афтърпарти, за да отпразнуват новия си филм „Unstoppable“, чиято премиера беше в петък Лопес участва в проекта, който е продуциран от компанията на Деймън и Афлек, Artists Equity.

Очевидец каза преди това на People, че Лопес и Деймън са разговаряли повече от 20 минути по време на партито, проведено в EPOCH Bar & The Ritz-Carlton's. Според източника те са имали "дълъг и задълбочен разговор”.

See Jennifer Lopez and Matt Damon hold hands during intimate conversation at TIFF amid Ben Affleck divorce https://t.co/hsqLEQlKS4 pic.twitter.com/YVsdIJFQSU — Page Six (@PageSix) September 9, 2024

Дискусията им започнала, след като Джей Ло седнала на масата на актьора и жена му Лусиана Деймън. 52-годишният Афлек не присъствал на премиерата на филма, съобщава PageSix.

Jennifer Lopez shines at ‘Unstoppable’ premiere with Matt Damon as Ben Affleck is a no-show pic.twitter.com/e5putEIaPM — New York Post (@nypost) September 6, 2024

Събитието отбеляза първото появяване на Лопес на червения килим след подаването на молба за развод от Афлек на 20 август — втората годишнина от сватбата им в Джорджия.

Въпреки интимния разговор между Лопес и Мат, актьорът вече е изразявал публично подкрепата си за Бен след раздялата му с Дженифър.

Jennifer Lopez and Matt Damon Have 'Long, Deep Conversation' at 'Unstoppable' Afterparty amid Ben Affleck Divorce (Source) https://t.co/kNBB2OJXv9 — People (@people) September 7, 2024