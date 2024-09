Тейлър Суифт обяви подкрепата си за Камала Харис за президент

Тейлър Суифт заяви след дебата между кандидатите за президенти на САЩ, че подкрепя вицепрезидента Камала Харис в надпреварата за президент, слагайки край на спекулациите дали певицата-суперзвезда ще сподели политическите си възгледи преди изборите през ноември.

"Както много от вас, гледах дебата тази вечер. Ако все още не сте го направили, сега е чудесен момент да направите проучване на разглежданите проблеми и позициите, които тези кандидати заемат по темите, които са най-важни за вас. Като гласоподавател гледам и чета всичко, което мога за предложените от тях политики и планове за тази страна”, написа Суифт в Instagram, малко след приключването на дебата по ABC News.

"Наскоро разбрах, че генерирано от изкуствен интелект изображение на мен, фалшиво подкрепящо президентската кандидатура на Доналд Тръмп, беше публикувано на неговия сайт. Това наистина предизвика страховете ми относно ИИ и опасностите от разпространение на дезинформация. Това ме доведе до заключението, че трябва да бъда много прозрачна относно действителните си планове за тези избори като избирател. Най-лесният начин за борба с дезинформацията е с истината. Ще дам гласа си за Камала Харис и Тим Уолц на президентските избори през 2024 г.”, пише още певицата.

Камала Харис стана номинацията на Демократическата партия в началото на август след оттеглянето на президента Джо Байдън от президентската надпревара през 2024 г. По-късно същия месец Харис обяви губернатора на Минесота Тим Уолц за свой вицепрезидент.

"Аз гласувам за Камала Харис, защото тя се бори за правата и каузите, които смятам, че имат нужда от воин, който да ги защити. Мисля, че тя е твърд и талантлив лидер и вярвам, че можем да постигнем много повече в тази страна, ако сме водени от спокойствие, а не от хаос. Бях толкова окуражена и впечатлена от избора ѝ на кандидат за вице Тим Уолц, който от десетилетия защитава правата на LGBTQ+, IVF и правото на жената над собственото ѝ тяло", заяви категорично Тейлър Суифт за гласа си наесен.

"Направих проучването си и направих своя избор. Вашето проучване е изцяло ваше и изборът е ваш. Искам също да кажа, особено на гласуващите за първи път: Не забравяйте, че за да гласувате, трябва да сте регистрирани! Освен това намирам, че е много по-лесно да гласуваш по-рано. Ще добавя линк към регистрацията и ще публикувам дати за ранно гласуване и информация в стори.”, обеща Суифт.

Феновете на певицата веднага забелязаха, че Камала Харис вече използва нейни песни за кампанията си. При излизането си от дебата снощи Харис вървя под звуците на песента "The Man" - песен, в която Суифт пее за неравенствата между мъжете и жените в социалния живот. По-късно демократическата партия публикува пост за дуото Харис-Уолц, на фон, на който отново звучеше песен на Тейлър Суифт - "Ready for it?".

Песните са били лицензирани и одобрени от екипа на певицата дълго преди тя да изяви явно подкрепата си за демократите. На сайта на партията се продават и гривни с мъниста с имената на кандидатите - типична традиция за феновете на Суифт.

