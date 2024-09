Пакс Джоли-Пит претърпял автомобилна катастрофа месец преди инцидента с електро велосипеда

Анджелина Джоли и Брад Пит са преминали през поредно предизвикателство след като синът им Пакс Джоли-Пит е претърпял автомобилна катастрофа два месеца преди да пострада сериозно при инцидент с електрически велосипед.

20-годишният мъж катастрофирал с автомобил на марката Тесла късно вечерта на 19 май, когато се блъснал в паркиран товарен камион пред RED Studios Hollywood, според доклад на компанията. За щастие не е пострадал при тази катастрофа, но снимки и видеоматериали от мястото на инцидента показват, че автомобилът е сериозно повреден и вероятно е напълно унищожен, пише TMZ, предава dir.bg.

