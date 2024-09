Осъдиха Шон "Диди" Комбс да плати 100 млн. долара по дело за сексуално нападение

Шон "Диди" Комбс е осъден да плати 100 млн. щатски долара по дело за сексуално нападение, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Затворник от Мичиган обвини Комбс, че го е дрогирал и насилил сексуално на парти преди 30 години. Рапърът и продуцент беше осъден да изплати 100 млн. щатски долара обезщетение на жертвата.

Court Orders Sean ‘Diddy’ Combs To Pay $100 Million To Man Who Accused Him Of Sexual Assaulthttps://t.co/tpIH227tKk pic.twitter.com/u0HEymhhqp