Мъск предложи на Тейлър Суифт да ѝ направи дете (СНИМКА)

Главният изпълнителен директор на Tesla Елон Мъск предложи на попзвездата Тейлър Суифт да я осемени. Това се случи, след като тя заяви, че ще подкрепи кандидата на демократите Камала Харис на президентските избори през ноември.

„Добре, Тейлър, ти спечели. Аз ще ти направя дете и ще пазя котките ти с цената на живота си“, написа Мъск в социалната мрежа Х, която е негова собственост, предава БГНЕС.

Fine Taylor … you win … I will give you a child and guard your cats with my life