Тейлър Суифт раздала близо 200 млн. долара бонуси на екипа си по време на турнето The Eras Tour

Музикалната суперзвезда Тейлър Суифт раздаде впечатляващите 197 милиона долара под формата на бонуси на хората, работили с нея по време на световното турне „The Eras Tour“.

В неделя вечер, 34-годишната певица завърши двугодишното си турне на стадион BC Place във Ванкувър, Канада. Това беше кулминацията на грандиозния концертен цикъл, който започна през март 2023 г. и включваше общо 149 представления пред публика по целия свят.

Турнето беше не само творчески триумф, но и финансов успех. Тейлър генерира невероятните над 2 милиарда долара от продажба на билети и фенски артикули, включително изключително популярните гривни за приятелство. Това бе потвърдено от нейната продуцентска компания пред The ​​New York Times, като сумата е два пъти повече от всяко друго турне в историята. Но Суифт избра да сподели успеха си, като раздаде почти 200 милиона долара бонуси на екипа си.

Според информация на People, звездата е изплатила бонуси на всички, които са допринесли за успеха на турнето. Това включва шофьори на камиони, кетъринг екипи, техници по инструменти, търговци на артикули, специалисти по осветление, звук, продукция и асистенти, както и хореографи, танцьори, бенд, охрана, пиротехници, ригери, фризьори, гримьори, специалисти по костюми, физиотерапевти и видео екипи.

Тези допълнителни плащания са били извън стандартните заплати, които членовете на екипа получават за своята работа, и идват като знак на признателност от страна на Тейлър.

The End of an Era. The Eras Tour 03/17/2023 - 12/08/2024 pic.twitter.com/WIgtSgywDE

Във финалния си концерт от турнето Тейлър Суифт отправи емоционално послание към феновете си:

„Обиколихме целия свят. Изживяхме толкова много приключения. Това беше най-вълнуващото, мощно, електрифициращо, интензивно и предизвикателно нещо, което съм правила през целия си живот.“

Преди да се сбогува с публиката, тя добави: „Искам да благодаря на всеки един от вас, че сте част от най-вълнуващата глава в моя живот до момента – моето обичано турне The Eras Tour.“

Pop star Taylor Swift, who became a billionaire late last year, ended her worldwide Eras Tour Sunday after grossing a record $2 billion in ticket sales, her production company confirmed. https://t.co/aEICWGXhpB pic.twitter.com/IzRspAOjxF