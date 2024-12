Тейлър Суифт празнува днес 35-ия си рожден ден

Тейлър Алисън Суифт, най-продаваната американска певица в момента, навършва днес 35 години. Родена е в Уест Рединг, Пенсилвания на 13 декември 1989 г.

Американската кънтри и поп певица започва кариерата си още като тийнейджърка. На 10-годишна възраст Тейлър започва да участва на музикални изяви като караоке конкурси и фестивали. Започва да пише сама текстовете на песните си.

Дебютният ѝ сингъл Tim McGraw излиза през лятото на 2006 г., а първият ѝ албум, носещ нейното име, излиза на 24 октомври 2006 г.[13] От него са продадени повече от 61 хиляди копия през първата седмица. Албумът достига до №1 в Billboard Top Country Albums и №5 в Билборд 200. Вторият сингъл от едноименния албум на Тейлър е Teardrops On My Guitar. Той излиза на 24 февруари 2007 г. Песента е вдъхновена от истинска история, случила се на Тейлър, когато е в гимназията. Тогава тя си падала по младеж на име Дрю, който обаче я виждал само като приятелка.

Следват синглите Our Song, Picture to Burn и Should've Said No, които се радват на голям успех.

През 2008 г. Тейлър получава номинация за наградите Грами за най-добър нов изпълнител, но наградата отива при Ейми Уайнхаус.

Вторият студиен албум на Тейлър се казва Fearless и излиза на 11 ноември 2008 г. Клипът към песента Love Story излиза на 12 септември 2008 г. Клипът се основава на историята на Ромео и Жулиета. Песента достига №2 в iTunes Store Top Downloaded Songs и №5 в the Billboard Hot 100.

През 2009 г. Тейлър тръгва на първото си турне, в подкрепа на втория си студиен албум Fearless. То се състои от 105 концерта – 90 в Северна Америка, 6 в Европа, 8 в Австралия и 1 в Азия. На турнето биват поканени и специални гости, някои от които са Джон Мейър, Фейт Хил и Кейти Пери. Подгряващите изпълнители са Джъстин Бийбър, Кели Пиклър и Глориана.

Тейлър става първият кънтри изпълнител, който печели музикалната видео награда на MTV, когато тя грабва приза за най-добро женско видео за видеото на You Belong With Me. По време на приемането си на наградата, тя е прекъсната от рапъра Кание Уест. Но певицата казва, че „няма никакви лоши чувства към него“. Уест е предложил своето извинение и Суифт го коментира като „много искрено“.

През 2010 г. Суифт печели четири награди Грами от осем номинации. Fearless печели в категориите Албум на годината и Най-добър кънтри албум, а White Horse в Най-добра кънтри песен и Най-добро вокално изпълнение от кънтри певица. Суифт е най-младият изпълнител, който е печелил наградата за Албум на годината.

На 25 октомври 2010 г. излиза третият студиен албум на Тейлър – Speak Now. Певицата е написала всичките песни в албума сама и го е продуцирала заедно с Нейтън Чапман. От албума излизат 6 сингъла – Mine, Back to December, Mean, The Story of Us, Sparks Fly и Ours. Албумът постига голям успех, като продава 1 047 000 копия през първата си седмица и заема челната позиция в класацията Billboard 200. Албумът продава общо над 5 милиона копия в целия свят.

Прави своя актьорски дебют в 2010 година във филма „Денят на влюбените“.

През 2011 – 2012 г. Суифт тръгва на световно турне, състоящо се от 110 концерта, в подкрепа на албума Speak Now. На турнето са присъствали повече от 1,6 милиона зрители и приходите от него са 123 милиона долара. Първият live албум на Суифт Speak Now World Tour: Live излиза през ноември 2011 г.

Нейният пети албум – 1989, излиза през 2014 г. От него се продават повече копия през първата седмица, отколкото който и да е било друг албум през последните 12 години. След излизането на този албум Тейлър Суифт става първият изпълнител с 3 поредни албума, които се продават в 1 милион копия през първата си седмица. Синглите Shake It Off, Blank Space и Bad Blood заемат първо място в класацията Billboard Hot 100.

Тейлър Суифт е носителка на 225 награди, сред които 13 награди Грами и 16 американски музикални награди, 11 CMA, 8 ACM, 34 Billboard Music Awards и една Brit награда.

До началото на 2015 г. Тейлър Суифт е продала над 40 милиона албума. Нейните песни са изтегляни 130 милиона пъти. Всеки от албумите на Тейлър са продадени в поне 4-милионен тираж в Америка: Fearless (7,0 млн.), Taylor Swift (5,5 млн.), Speak Now (4,5 млн.), Red (4,1 млн.) и 1989 (5,4 млн.).

14-кратната носителка на „Грами“ закри турнето си Eras на 8 декември с концерт във Ванкувър, Канада. Така тя сложи край на шоутата, чупещи рекорди по целия свят, които завинаги промениха културния пейзаж.

Докато все още беше на сцената, Суифт постоянно благодареше на феновете си, че са били част от създаването на нещо незабравимо, което ще остави траен спомен не само в ума ѝ, но и в цялата музикална история.

„Искам да благодаря на всеки от вас, че беше част от най-вълнуващата част от живота ми досега – моето скъпо турне“, казва Тейлър, както се вижда от видеа, публикувани в социалните мрежи, преди да започне своя хит Karma.

Преди това, докато изнасяше прощалната си реч в турнето, музикантката каза „Ние обиколихме целия свят... имахме толкова много приключения. Това беше най-вълнуващото, наелектризиращо, напрегнато, предизвикателно и мощно изживяване в моя живот. Успяхме да направим концерти пред над 10 милиона зрители по целия свят“.

Според New York Times, продадените билети за всички концерти от турнето на Суифт възлизат на над 2 милиарда долара. Изданието посочва, че това е двойно повече от спечеленото от който и да е изпълнител в историята.

Компанията, организираща концертите на Суифт, потвърди думите ѝ и оповести, че общият брой зрители, пристигнали да гледат на живо своята любимка, възлиза на 10 168 008. Зад певицата се нарежда групата Coldplay, която е спечелила 1 милиард долара от продажба на билети за своето турне от 156 концерта. То започна през март 2022 година и ще завърши през септември 2025-а.

Неделното шоу на Тейлър във Ванкувър също беше изпълнено и с празнично настроение, след като феновете ѝ изпяха „Честит рожден ден“. Певицата ще навърши 35 години на фаталния 13 декември, който тази година се пада в петък.

След концерта си в Торонто Суифт публикува и емоционално съобщение в социалните мрежи. „Всичко стана много истинско за нас – следващият град ще бъде и последната ни спирка от турнето, с което ще затворим най-впечатляващата глава от живота ми досега“, написа тя.

Но Тейлър ще остане в историята не само с впечатляващите си печалби, но и с прекрасното отношение към своите служители.

През последните две години певицата е раздала 197 милиона долара бонуси, разделени между всеки, който е работил по създаването на концертите по целия свят. Това включва шофьори на камиони, кетъринг, техници, продавачи на сувенири и артикули от колекцията на турнето, осветители, озвучители, продуценти и асистенти, дърводелци, танцьори, музиканти, охрана, хореографи, пиротехници, монтажисти, гримьори, фризьори, физиотерапевти и видео екип.

През август по време на концертите ѝ в Северна Америка, беше потвърдено, че е раздала бонуси на стойност повече от 55 милиона долара.

Турнето Eras започна през март 2023 година и включваше 152 концерта на територията на пет континента. В допълнение към милионите фенове, Тейлър пееше и пред редица знаменитости, включително Блейк Лайвли, Джиджи Хадид, Селена Гомес, Кейти Пери, Рита Ора и Тайка Уайтити, Карли Клос, Меган Маркъл, Чарлийз Терон и много други.

Разбира се, в публиката беше и гаджето ѝ Травис Келси, който посети концертите в Австралия, Индианаполис, Канзас, Париж, Дъблин и Сингапур. Той дори изненада Тейлър на сцената в Лондон през юни, когато се превъплъти в един от танцьорите ѝ по време на песента I Can Do It With a Broken Heart.

Наскоро Тейлър Суифт беше и посочена като най-слушания изпълнител в Spotify за отминаващата година, което я задържа на върха, покорен през 2023-та. От Apple Music и Amazon Music пък поставиха албума ѝ Tortured Poets на върха на своите списъци с най-слушани за 2024 година.

След приключването на световното турне, Тейлър си взима кратка почивка. Следващото ѝ качване на сцена ще е на 2 февруари по време на наградите „Грами“.

Суифт е номинирана в пет категории – запис на годината и музикално видео на годината за песента Fortnight с Пост Малоун; албум на годината за The Tortured Poets Department; песен на годината за Fortnight; най-добро изпълнение на поп дуо/група за Us с Грейси Адамс и най-добър поп албум за The Tortured Poets Departmenт, пише tialoto.bg.