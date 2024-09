Кралското семейство поздрави принц Хари за 40-ия му рожден ден (СНИМКА)

Британското кралско семейство поздрави принц Хари по случай 40-ия му юбилей в социалната мрежа Екс, съобщи Пи Ей мидия/ДПА, цитирана от БТА. Публикацията гласи "Пожелаваме на херцога на Съсекс честит 40-и рожден ден!" и е придружена от усмихната снимка на Хари с емоджи с торта.

По-рано миналата седмица принц Хари сподели, че смята да отбележи рождения си ден заедно със съпругата си Меган и двете им деца Арчи и Лилибет. Семейството живее в Калифорния след оттеглянето от кралските задължения през 2020 г.

🎂 Wishing The Duke of Sussex a very happy 40th birthday today! pic.twitter.com/sAlSiV9EaZ