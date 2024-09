Реквизит от „Приятели” отива на търг (СНИМКИ)

Реквизит и костюми, носени от шестимата "Приятели" – Рейчъл, Моника, Фийби, Рос, Джоуи и Чандлър, отиват на търг.

Поводът – 30-тата годишнина от излъчването на първия епизод на култовия сериал „Приятели”, който се превърна в любимо шоу за поколения.

Аукционът се организира от „Джулиънс окшънс” в Гардена, Калифорния, на 23 септември.

In celebration of the 30th anniversary of "Friends", Warner Bros. Television and Julien's Auctions will be holding an auction where fans can get their hands on one-of-a-kind memorabilia that references some iconic scenes from the hit show. (📷: David Swanson/Reuters)



