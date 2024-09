7 трагични събития, които са повлияли на живота на Лайза Минели

Като холивудска легенда, Лайза Минели е в елитния клуб на носителите на ЕГОТ ("Еми", "Грами", "Оскар" и "Тони"), демонстрирайки безумния си певчески талант, както и безупречната си игра и танци. Нейният живот, както професионален, така и личен, винаги е бил завладяващ, но въпреки целия блясък и разкош, пътят на Минели е доста трагичен. Повечето хора нямат представа през какво е преминала тя.

Въпреки слънчевото излъчване на Лайза животът ѝ е изпълнен с всякакви трудности и трагедии.

1. Травмиращото детство на Лайза Минели

Преди дори да стигнем до наистина травматичните събития, нека поговорим за ранните години на Лайза Минели. Родителите ѝ, Винсенте Минели, известен режисьор, и майка ѝ, Джуди Гарланд, участвала в "Роди се звезда", както и в култовия "Магьосникът от Оз", се запознават по време на снимките на филма "Да се срещнем в Сейнт Луис" и се женят година по-късно, като посрещат Лайза през 1946 г. Израснала сред шумотевицата на шоубизнеса, детството на Лайза е всичко друго, но не и нормално. Зад фасадата на щастливото семейство обаче майката на Лайза се бори с личните си демони, бори се с пристрастяването, има афери, сривове и дори опит за самоубийство. Това в крайна сметка довежда до развода ѝ с Винсенте, но щетите върху Лайза вече са нанесени.

2. Лайза Минели се е борила с пристрастяването, също като майка си

Също като майка си и Лайза Минели се е борила със зависимостите. Проблемите ѝ със злоупотребата с наркотиците започват, след като ѝ е предписан валиум след смъртта на майка ѝ. Тя също се е сблъсквала и с алкохолизма. Минели постоянно е търсила помощ, като няколко пъти е посещавала рехабилитационна клиника. Първото ѝ посещение е през 80-те години на миналия век, насърчено от баща ѝ. През годините тя отново посещава рехабилитационна клиника, включително и през 2015 г.

3. Многобройни разводи на Лайза Минели

Лиза Минели е преживяла любов и загуба, както всички нас, смъртните. Но след като четири от браковете ѝ завършват с развод, трябва да има нещо, което да е правила погрешно. Размишлявайки върху провалените си бракове, тя споделя пред Опра, че се е променяла и адаптирала към новите мъже, вместо да бъде себе си. Първият ѝ съпруг, Питър Алън, се разкрива като гей след брака им, което води до неговия край. Вторият ѝ брак с режисьора Джак Хейли-младши приключва, защото са били по-добри като приятели. По време на третия си брак с художника Марк Джиро тя претърпява три спонтанни аборта. Четвъртият брак на Лайза с продуцента Дейвид Джест е толкова лош, че тя се отказва от брака като цяло.

Singer and actress Liza Minnelli finalizes her divorce with Peter Allen, her husband of seven years. She says she did it because he is gay. pic.twitter.com/Vem208XPHu