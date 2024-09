50 Cent прави документалeн сериал за извращенията на Шон "Диди" Комбс

Netflix продуцира документална поредица на Къртис "50 Cent" Джаксън, в която ще се разкаже за обвиненията в сексуален трафик, рекет и сексуално и физическо насилие срещу Шон "Диди" Комбс. Александрия Стейпълтън режисира проекта, който вече се снима.

"Това е история показваща огромно влияние на един човек. Това е сложен разказ, обхващащ десетилетия, а не само заглавията или видеата, пускани и гледани досега", казаха 50 Cent и Стейпълтън в ексклузивно изявление за Variety. "Ние оставаме непоколебими в нашия ангажимент да дадем глас на безгласните и да представим автентични и нюансирани гледни точки. Въпреки че обвиненията са обезпокоителни, ние призоваваме всички да помнят, че историята на Шон Комбс не е историята на хип-хопа и неговата култура. Ние се стремим да гарантираме, че отделните действия няма да засенчат широкия принос на тази музика към културата."

50 Cent е изпълнителен продуцент на поредицата чрез компанията си G-Unit Film & Television, докато Стейпълтън е изпълнителен продуцент за House of Nonfiction, като продуценти са и Texas Crew Productions, пише dir.bg.

