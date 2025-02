Бившата на Пъф Деди - Каси Вентура е бременна за трети път

Популярната певица Каси Вентура обяви вълнуващата новина, че е бременна чрез публикация в Instagram в сряда, споделяйки черно-бели семейни снимки с наедряло коремче.

„🤰🏽💙 #3“, написа 38-годишната звезда в описанието, позирайки заедно със съпруга си Алекс Файн и двете им дъщери.

На първата снимка Каси сияе, държейки за ръце 5-годишната Франки и 3-годишната Съни. В следващите кадри Алекс Файн се присъединява към тях, нежно прегръщайки корема на съпругата си, докато цялото семейство излъчва щастие и хармония.

Радостната новина за третото дете на Каси идва година след като тя постигна споразумение по съдебното си дело срещу бившия си партньор Шон „Диди“ Комбс, с когото имаше дълга връзка между 2007 и 2018 г.

През ноември 2023 г. Вентура заведе дело срещу музикалния магнат, обвинявайки го в изнасилване, физическо насилие и други тежки престъпления. Нейният иск доведе до лавина от съдебни дела срещу Комбс, който първоначално отрече обвиненията. Въпреки това, през май 2024 г., след като бяха публикувани кадри, показващи как той напада Каси в хотелска стая, рапърът публично се извини в Instagram.

В момента Пъф Деди се намира в затвора в Бруклин, след като бе арестуван през септември 2024 г. по обвинения в трафик на хора, рекет и проституция. Той се обяви за невинен по всички обвинения.

