Шон "Диди" Комбс завежда дело за 100 милиона долара срещу създателите на документален филм за него

Рапърът Шон "Диди" Комбс заведе дело на стойност 100 милиона долара срещу създателите на скорошен документален филм за него, докато продължава да се изправя срещу сериозни обвинения в сексуално насилие, съобщава BBC.

Комбс в момента се намира в затвор в Ню Йорк, където очаква федерален процес по обвинения в трафик на хора и рекет – обвинения, които той категорично отрича.

В сряда адвокатът на Диди съобщи, че рапърът съди телевизионната мрежа NBC, нейната стрийминг платформа Peacock и продуцентската компания Ample заради документалния филм Diddy: The Making of a Bad Boy.

Sean ‘Diddy’ Combs sues NBC for $100M over ‘severe reputational and economic harm’ caused by ‘Diddy: The Making of a Bad Boy’ doc https://t.co/OajtPuWNVI pic.twitter.com/a6yPhRaPvK

Съдебният иск твърди, че продукцията съдържа неверни и клеветнически твърдения за рапъра. Засега трите компании не са коментирали обвиненията.

„Цялата предпоставка на този документален филм се базира на предположението, че г-н Комбс е извършил множество ужасяващи престъпления, включително серийни убийства, изнасилване на непълнолетни и трафик на хора“, се казва в съдебния иск.

Документалният филм "злонамерено и безпочвено стига до заключението, че г-н Комбс е 'чудовище'", като в него се представят твърдения, за които създателите "знаеха, че са неверни, или публикуваха с пълно пренебрежение към истинността им".

Рапърът търси 100 милиона долара обезщетение за "репутационната и икономическа вреда", причинена от документалния филм.

Съдебният иск твърди още, че продукцията "лъжливо, безразсъдно и злонамерено обвинява г-н Комбс в убийството" на близки до него хора, включително бившата му партньорка Ким Портър и рапъра Кристофър Уолъс, известен като Biggie Smalls и The Notorious B.I.G.

Diddy is suing NBC for $100 million over claims made in their documentary, which he alleges accuses him of m*rdering Kim Porter, the mother of his children.



The lawsuit targets NBCUniversal and Peacock TV for defamation related to the documentary 'Diddy: The Making of a Bad… pic.twitter.com/oOLcjpPqlQ