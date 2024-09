Джони Деп изненада деца в болница в Испания, облечен като капитан Джак Спароу

Джони Деп направи изненадващо специално посещение по време на участието си във филмовия фестивал в Сан Себастиáн.

Обличен като героя си от "Карибски пирати" капитан Джак Спароу, Деп посети децата от университетската болница "Доностия" в Сан Себастиáн, Испания, в четвъртък, 26 септември, според социалните медии на болницата. 61-годишният актьор е в Испания за филмовия фестивал в Сан Себастиáн и по време на отсъствието си от събитието се е преоблякъл в стария си костюм.

Johnny Depp ha vuelto hoy a ser Jack Sparrow para visitar a niños enfermos del hospital de Donostia. Un gran gesto. pic.twitter.com/Lem2kiJD3S — El Profeta (@EiProfeta) September 26, 2024

В болницата Деп разговаря и си играе с пациенти, приети в педиатричното и онкологичното отделение.

Болницата публикува снимки от посещението на актьора в X (известен преди като Twitter).

“От целия персонал на Университетската болница "Доностия" бихме искали да изразим безкрайната си благодарност към Джони Деп за отделеното време, подкрепата и енергията му, както и към @sansebastianfes за това, че улесни това посещение," гласи постът на болницата.

Desde Osakidetza, y especialmente desde todo el personal del Hospital Universitario Donostia, nos gustaría trasmitir un agradecimiento infinito a Johnny Depp por su tiempo, su apoyo y su energía, así como a @sansebastianfes por haber facilitado esta visita #72SSIFF #osakidetza pic.twitter.com/878iZ9y89r — OSI Donostialdea ESI (@DonostiakoOsp) September 26, 2024

Деп и преди е посещавал детски отделения в болници като Джак Спароу по целия свят - от Ванкувър, Париж, Лондон и Бризбейн, Австралия, до няколко града в САЩ, според El Diario Vasco.

New video of Johnny Depp this morning dressed as Captain Jack Sparrow while visiting a children’s hospital in Donostia, Spain. pic.twitter.com/aBiFcUtbJ6 — 𝐦𝐚𝐫 (@vaersac) September 26, 2024

Посещението на Депп следва дебюта на Modi: Three Days on the Wing of Madness, нов филм, който той режисира, на 72-ия Международен филмов фестивал в Сан Себастиáн, Испания. По време на пресконференция на 24 септември Деп обясни как лично се е свързал с темата на филма - италианския художник Амедео Модиляни.