"Да бъдеш майка на момче е олимпийски спорт": Риана сподели забавно ВИДЕО с големия си син

Няма невъзможна мисия за малчугана на Риана и A$AP Rocky’s.

36-годишната основателка на Fenty Beauty публикува в Instagram очарователно видео с големия си син RZA. Тя споделя RZA, на 2 години, и Riot Rose, на 13 месеца, с 35-годишния рапър.

На кадрите се вижда как малчуганът се опитва — и в крайна сметка успява — да избяга от креватчето си, докато майка му го снима. Риана добави тематичната песен на "Мисията невъзможна" към видеото и написа: “да бъдеш майка на момче е олимпийски спорт.”

Публикацията събра над 1 милион харесвания за няколко часа.

В септемврийския брой на Billboard Роки заяви, че иска RZA и Riot да имат нормално детство, въпреки че имат известни родители.

Rihanna and A$AP Rocky Share First Photos of Baby Boy Riot Rose



📸 by Diggzy pic.twitter.com/AcueH4bkwu