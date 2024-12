Четирима души загинаха при катастрофа на медицински хеликоптер в Турция

Четирима души загинаха при катастрофа на хеликоптер-линейка в югоизточния турски град Мугла, предадоха Франс прес и Ройтерс, като цитират губернатора на едноименната провинция, съобщи БТА.

"Хеликоптерът падна, след като се блъсна в четвъртия етаж на болницата при излитането", съобщи губеранторът Идрис Акбъйък.

"Имаше гъста мъгла, причините за инцидента се разследват", добави той.

Според кадри, излъчени от частната турска телевизия Ен Ти Ви, хеликоптерът е заснет да се носи в гъста мъгла минути след излитането си от покрива на болницата в Мугла и излитането си в посока Анталия. След това машината се разбила в празно поле в близост до болницата. На борда са били двамата пилоти, един лекар и друг медик.

Helicopter crashes into Mugla Training & Research Hospital in Türkiye, landing in empty area. Emergency teams on-site managing situation pic.twitter.com/SGbAFXY8ea