Meteo Balkans: „Най-очакваната“ комета за 2024 г. се завръща този уикенд след 80 000 години

Нещо абсолютно завладяващо се запътва към нас. За първи път от 80 000 години кометата C/2023 A3 - известна още като Tsuchinshan-ATLAS - прави грандиозното си завръщане в нашето небе, съобщи Meteo Balkans.

Последните хора, които са станали свидетели на този небесен спектакъл, са били нашите предци, които първи са се осмелили да напуснат Африка.

Връщане на кометата C/2023 A3

Кометата, изглеждаща като слабо петно, подобно на звезда, следвано от мъглива опашка, би трябвало да се вижда точно преди зазоряване четири последователни сутрини - от петък до понеделник.

Важно е да се отбележи, че кометата C/2023 A3 беше открита едва миналата година, но учените установиха, че тя е посетила нашата планета преди около 80 000 години. Тази оценка се основава на неговата елиптична траектория.

Опашката на кометата

Матю Доминик, астронавт на НАСА, който в момента е на борда на Международната космическа станция, сподели завладяващо видео на кометата, което ни дава уникална перспектива.

„Опашката на кометата е забележимо по-дълга всеки ден. Спрете видеото на пауза на около 15 секунди… можете да видите, че опашката на кометата изглежда сякаш се огъва“, отбеляза Доминик.

„Атмосферата е по-плътна, колкото повече се приближавате до Земята. Промените в плътността на атмосферата променят индекса на пречупване и по този начин правят опашката на кометата да изглежда огъната."

„Бях в стаята на екипажа си и преглеждах изображенията, когато за първи път видях извивката в опашката на кометата. Не го видях в реално време, когато правех изображенията.“

Най-близък подход до слънцето

Кометата C/2023 A3 ще се доближи най-близо до слънцето на 27 септември. След това кометата ще се завърти около слънцето и ще се насочи обратно към Земята.

„Ако тази комета оцелее при преминаването си покрай слънцето и ако количеството газ и прах, които отделя, не намалее значително, това може да е една от най-добрите комети от дълго време“, каза Гордън Джонстън от НАСА.

„Ако силно разпръсква слънчева светлина към Земята, може дори да се вижда в сиянието на здрача точно след най-близкото му приближаване до Земята на 12 октомври.“

Невероятна гледка в небето

Когато кометата се завърти около слънцето на 27 септември, се очаква тя да светне зрелищно. Диаметърът на кометата може да се простира до 25 мили.

Tsuchinshan ще бъде слабо видим с телескоп в часовете преди зазоряване до 4 октомври в по-голямата част от Съединените щати.

Според Джонстън кометата ще бъде скрита до 11 октомври, но ще се появи отново на вечерното небе точно когато направи най-близкото си преминаване до Земята на 12 октомври.

Къде да търсим кометата C/2023 A3

Внимавайте за луната в нейната фаза на намаляващ полумесец и ще имате водач, за да хванете кометата. Имайте предвид, че позицията на кометата може да се промени спрямо луната в зависимост от датата.

Кометата C/2023 A3 е приблизително на 157,1 милиона мили от Земята и се приближава с около 70 км в секунда (150 000 мили в час).

Непредсказуема комета C/2023 A3

Минджае Ким, космически експерт в астрономическия отдел на университета в Уоруик , разясни поведението на кометата.

„C/2023 A3 има орбитален период от приблизително 80 000 години, което го класифицира като комета с дълъг период. Това означава, че поведението и външният му вид могат да бъдат непредсказуеми, с потенциални промени в яркостта и развитието на опашката, когато се приближи до слънцето“, каза Ким.

„Ако прогнозите са верни, може да се вижда с невъоръжено око и да изглежда като размита звезда с опашка, простираща се в небето. В противен случай бинокъл или малък телескоп може да разкрие повече детайли в структурата и опашката на кометата."

Прашни снежни топки в космоса

Кометите са по същество топки от лед, прах и камъни от пръстена от леден материал, известен като облака на Оорт, който обгражда външния ръб на нашата слънчева система.

Те носят със себе си малки останки от формирането на нашата слънчева система преди 4,6 милиарда години, което на практика ги прави древни разказвачи на космоса.

Един от най-очарователните аспекти на комети като C/2023 A3 е произведението, което създават в небето.

Когато кометите се приближават до слънцето, те започват да се нагряват, освобождавайки газ и прах, които образуват светеща кома и опашка, която се движи встрани от слънцето.

Този светлинен танц е резултат от слънчевия вятър и радиационното налягане, влияещи върху освободените частици, създавайки две отделни опашки – една от йонизирани частици и друга, състояща се от прах.

Наблюдението на тези опашки може да предложи по-задълбочено разбиране на състава на кометата и действащите слънчеви сили – истинско зрелище както за учени, така и за наблюдатели на звезди.

Най-очакваната комета на годината

По думите на Starwalk, астрономическо приложение за звездобройци, кометата C/2023 A3 е „най-очакваната комета на годината“. И разбира се, това предизвиква голям шум в астрономическата общност.

Най-добрите възможности за наблюдение се очакват между 12 октомври и 20 октомври. През това време кометата C/2023 A3 ще се изкачва по-високо в небето всяка нощ и бавно ще намалява видимостта си, докато продължава пътуването си извън Слънчевата система.

Джонстън отбеляза, че най-доброто време за зърване на Цучиншан трябва да са вечерите на и малко след 12 октомври с кометата над западния хоризонт след залез слънце