Набедиха Кейт Мидълтън, че никога не е имала рак (СНИМКИ)

„Признайте си, че НИКОГА не сте имали РАК, подигравате се с онкоболни“, призовават гневни интернет потребители, след като кралското семейство публикува серия от снимки на принц Уилям и Кейт Мидълтън с болно момиче, наистина страдащо от онкологично заболяване. Тази реакция предизвика пълен хаос в мрежата, а принцесата на Уелс стана обект на тежки обвинения.

Повече от половин година след като обяви, че се бори с рака, теориите за здравословното състояние на Кейт Мидълтън не стихват.

И изглежда, че принцесата на Уелс не може да убеди световната общественост в достоверността на признанието ѝ, че се бореше с неизвестна форма на рак и след няколко месеца химиотерапия тя вече се възстановява.

Най-шумни са онези, които гръмогласно твърдят в социалните мрежи, че съпругата на британския престолонаследник никога не е боледувала от рак, а последният ѝ ход отново предизвика множество полемики, пише Zena.

След месеци отсъствие заради рак и химиотерапия, с които приключи на 9 септември и разкри същото в емоционално видео заедно със съпруга и децата си, Кейт Мидълтън се завърна официално към официалните си задължения завчера, а първата бизнес изява в публично, след Уимбълдън, на официалния рожден ден на крал Чарлз III и балетното представление, имаше церемония по инвеститурата в Уиндзор, където тя дойде заедно с принц Уилям и по този повод се срещна с 16-годишната Лиз Хътън, която се бори с рядка и тежка форма на рак.

И именно тази среща, прегръдката на принцесата и младия фотограф, както и съвместното им позиране, предизвикаха, изглежда, напълно противоположни реакции на това, което принцът и принцесата на Уелс искаха и очакваха.

A pleasure to meet with Liz at Windsor today. A talented young photographer whose creativity and strength has inspired us both. Thank you for sharing your photos and story with us. ❤️ W&C pic.twitter.com/VARhrbCvkv