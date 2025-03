Крал Чарлз Трети се появи на публично място след кратката си хоспитализация

Британският крал Чарлз Трети, който бе изписан след кратък престой в болница във връзка със странични ефекти от лечението му от рак, вчера за кратко се появи пред дома си в Лондон, където се усмихна и помаха на хората, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Ангажиментите на монарха бяха отменени след кратката му хоспитализация, съобщи вчера Бъкингамският дворец.

Лекарите внимателно следят здравословното състояние на Чарлз Трети, откакто в началото на миналата година, когато той съобщи, че е бил диагностициран с онкологично заболяване.

Кралят вчера бе видян да напуска дома си Кларънс Хаус в черно "Ауди".

NEW: After his sudden hospital visit yesterday, King Charles has just left Clarence House . He was seen in the back of the first car, with the window slightly down so people could see who it was. He’s heading out of London for the weekend. pic.twitter.com/zAd9jXBqPM