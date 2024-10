Кейт Мидълтън сбъдна мечтата на болна от рак тийнейджърка (СНИМКИ)

Кейт Мидълтън сподели трогателен момент с млада жена, бореща се с рак, в замъка Уиндзор вторник.

Принцът и принцесата на Уелс споделиха снимки в официалния си споделен акаунт в Instagram от среща с Лиз, 16-годишна амбициозна фотографка от Харогейт, Англия, която беше диагностицирана с рак през януари.

Лиз има дезмопластичен малък кръглоклетъчен тумор, рядка и агресивна форма на рак, и според BBC са ѝ дадени между шест месеца и три години живот.

Принц Уилям покани Лиз да снима церемония, на която той беше домакин, за да изпълни една от точките от списъка ѝ с мечти.

“За нас бе удоволствие да се срещнем днес с Лиз в Уиндзор. Талантлив млад фотограф, чиято креативност и сила вдъхновяват и двама ни,” написа двойката е публикацията си в социалните медии. “Благодарим ти, че сподели своите снимки и история с нас”, завършва тяхното изявление.

На една снимка в близък план 42-годишната принцеса Кейт прегръща Лиз, докато на втора снимка Кейт и Уилям позират с тийнейджърката и нейното семейство.

“Не можем да благодарим достатъчно на вас двамата или на невероятния ви екип за невероятната възможност, която предоставихте на Лиз, и прекрасния ден, който изживяхме като семейство”, гласи постът на майката на Лиз, която споделя в социалните мрежи мечтата на дъщеря си. “Това е ден, който никой от нас няма да забрави и ние сме много благодарни на всички вас.”

Специалната среща на кралското дуо идва почти месец след като Кейт обяви, че в приключила химиотерапията си.

“Сега моята цел е да направя каквото мога, за да остана без рак. Въпреки че завърших химиотерапията, пътят ми към излекуване и пълно възстановяване е дълъг и трябва да продължа да приемам всеки ден както идва.”, написа Кейт в изявление тогава.

Майката на три деца добави, че „очаква с нетърпение да се върне на работа и да поеме още няколко публични ангажимента през следващите месеци, когато може“.

Кейт също отдели време, за да благодари на онези, които са я подкрепили в нейното пътуване.

“Последните девет месеца бяха невероятно трудни за нас като семейство. Животът, както го познавате, може да се промени за миг и трябваше да намерим начин да се ориентираме в бурните води и непознат път,” написа тя.

“Пътуването пред рака е сложно, страшно и непредсказуемо за всички, особено за най-близките ви. Със смирение то също така ви изправя лице в лице с собствените уязвимости по начин, по който сте никога не са разглеждани досега и с това нова гледна точка към всичко. Въпреки всичко, което мина преди вляза в тази нова фаза на възстановяване с подновено чувство на надежда и признателност към живота,” добави принцесата.

