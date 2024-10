Астероидът, убил динозаврите, не е бил само един

Ново изследване на учени от университета Heriot Watt разкрива, че гигантският астероид, който е довел до изчезването на динозаврите преди 66 милиона години, не е бил единствен. Според учените, втори астероид с размери около 500 метра е ударил Земята почти по същото време, като се е сблъскал с планетата в района на днешна Западна Африка, край бреговете на Република Гвинея. Този сблъсък, сравним със събитието в Тунгуска през 1908 г., е предизвикал цунами с височина над 800 метра, които са преминали през Атлантическия океан, и е допринесъл за унищожаването на 75% от живота на Земята, предава Daily Mail.

Първите доказателства за този втори астероид бяха открити през 2022 г., когато екипът на д-р Уисдийн Никълсън изучава данни за сеизмичното отражение на морското дъно в Атлантическия океан. Откритият кратер, наречен Надир, с дълбочина около 9 километра, е потвърден като резултат от удар на астероид чрез нови 3D сеизмични изображения с висока разделителна способност.

Учените изчисляват, че този втори астероид е ударил Земята със скорост около 72 000 км в час и е дошъл от североизток под ъгъл от 20-40 градуса, което е потвърдено от спираловидните хребети около кратера. Ударът е предизвикал масови земетресения, свлачища и сеизмична активност, а мощните вълни цунами са оставили следи в морското дъно.

