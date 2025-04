Откриха четири миниатюрни скрити планети близо до Земята

Вселената сякаш никога не престава да ни изненадва. Докато търсим отговори на въпроси като дали сме сами и къде се крият новите „Земи“, науката неочаквано ни поднася нещо наистина вълнуващо – открити са четири малки планети, скрити в орбита около една от най-близките до нас звезди.

Става дума за звездата на Барнард – една самотна, червена джудже-звезда, която се намира на едва шест светлинни години от Слънцето. Дълго време астрономите смятаха, че около нея няма нищо интересно – просто още една звезда в небето. Но ново изследване напълно промени това схващане.

С помощта на два от най-прецизните телескопи в света – Gemini North на Хавайските острови и VLT в Чили – учените успяха да засекат почти невидими сигнали, показващи присъствието на четири планети. Имената им засега са просто букви: b, c, d и e, но значението им е огромно.

Exciting news from Barnard's star, the closest single star to the Sun.

People have been seeking planets there since the '60s. After many false alarms, we've found 'em--four rocky worlds, 1/4 the mass of Earth, in tight orbits around their tiny red star.https://t.co/BQVA2ItfZK pic.twitter.com/VUC1yy7pDi