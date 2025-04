Разкриха от къде идва астероидът, заплашващ да удари Земята и Луната

Астероидът 2024 YR4, който в началото на годината предизвика сериозно внимание заради възможен сблъсък със Земята, се оказа по-безобиден, отколкото се смяташе. Нови наблюдения показват, че космическото тяло ще премине безопасно покрай нашата планета през декември 2032 г.

Първоначалните оценки, направени в края на 2023 г., сочеха 1,3% шанс – или 1 към 83 – астероидът да се сблъска със Земята. Тази вероятност постави 2024 YR4 във фокуса на световните медии и доведе до активни обсъждания за защитата на планетата от космически заплахи.

След последващи прецизни наблюдения, включително с космическия телескоп „Джеймс Уеб“, учените окончателно потвърдиха, че астероидът няма да представлява опасност за Земята. Макар и минимален, остава 2% шанс 2024 YR4 да се сблъска с Луната.

